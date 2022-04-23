Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвала один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал генерал-майор.