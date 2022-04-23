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МО РФ: Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию НАТО с оружием массового поражения

Как сообщил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, основная цель замысла — обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.
Life.ru
Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвала один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
RT на русском
Третий и наименее вероятный сценарий — "открытое применение ОМП на поле боя".
Life.ru
По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.
Взгляд.ру

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Отмена штурма «Азовстали» предотвратила использование Западом оружия массового поражения
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Минобороны: отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с ОМП
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