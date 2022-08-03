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МО РФ: более 80% вернувшихся из украинского плена военных подверглись физическому насилию

В Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию.
RT на русском
Киев не соблюдает нормы международного права по отношению к военнопленным.
РЕН ТВ
Также 55% военных заставляли сниматься в пропагандистских видео, 46% отказывали в необходимой медпомощи, 79% не могли связаться с родными.
Life.ru
«В месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — сообщил Фомин.
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