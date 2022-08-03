«В месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — сообщил Фомин.
Следственный комитет России устанавливает личности украинских военных, причастных к зверствам против российских военнопленных в районе Черниговщины в марте–апреле, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Системно значимые отрасли российской экономики обладают достаточно слабым запасом прочности к укреплению курса рубля, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Платежный баланс и обменный курс», с которым ознакомился РБК.
Мощное извержение вулкана в районе архипелага Тонга в начале этого года выбросило в атмосферу Земли рекордное количество воды, достаточное для временного нагрева земного шара, согласно исследованию НАСА, сообщает 3 августа Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).