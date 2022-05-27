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МО РФ: члены «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков

Боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.
ТАСС
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Известия
Украинские боевики также продолжают обстреливать территорию ЛНР из «Точки-У» и РСЗО.
Народные новости
19 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал от жителей освобожденных территорий, что солдаты ВСУ воровали продукты питания в прифронтовых районах.
Известия

Подробнее о событии

МО: «Правый сектор»* открыто призывает к геноциду русских в ДНР
URA.Ruвчера в 15:48
МО РФ: «Правый сектор» в ДНР открыто призывает к геноциду русскоязычных
Life.ruвчера в 14:51
Минобороны: Боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русских и греков в ДНР
Российская газетавчера в 15:37
Мизинцев: украинские националисты избили и ограбили жителей Великоновоселковского района
Телеканал 360°вчера в 15:26
Минобороны РФ: «Правый сектор» открыто призывает к геноциду русскоязычного населения в ДНР
Известиявчера в 15:43
МО РФ: боевики «Правого сектора»* открыто призывают к геноциду русских и греков в Великоновоселковском районе ДНР
ТК Звездавчера в 14:50
МО РФ: члены «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков
ТАССвчера в 14:31

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