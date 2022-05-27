Боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.
Самыми распространенными угрозами первого квартала текущего года стали мошеннические приложения и трояны-вымогатели, закрывающие доступ к файлам пользователя и требующие выкуп за разблокировку, заявили представители «Лаборатории Касперского» в беседе с «Газетой.Ru».
Народная милиция Луганской народной республики контролирует всю территорию ЛНР, что вынуждает украинские войска сложить оружие, иначе они будут ликвидированы, заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).