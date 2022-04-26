ТК ЗвездаМО РФ показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУПодразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили воинскую часть противника в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.ТК ЗвездаНа территории уничтоженной воинской части находилось более 100 единиц бронетехники, брошенной ВСУ при отступлении.RT на русскомНа территории ремонтной базы обнаружили большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасы к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям.Life.ruПредполагается, что во время отступления подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВЦентральная Служба НовостейDaily MoscowКомсомольская правдаМой БрянскИзвестияРидусВечерняя МоскваLife.ruИзвестияГазета.RuЦарьградЯмал-МедиаКомсомольская правдаДума ТВПодробнее о событииМинобороны РФ показало кадры взятой под контроль базы хранения и ремонта средств ПВО ВСУТАСС02:36МО РФ показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУТК Звезда03:14Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техникиRT на русском02:54Минобороны опубликовало видео с захваченной ремонтной базой и военной техникой на УкраинеРИА Новости02:52Минобороны показало кадры оставленной ВСУ базы ремонта и хранения техники и вооружения ПВОИзвестия03:17Видео оставленной ВСУ ремонтной базы техники и вооружения войск ПВО опубликовало Минобороны РоссииКомсомольская правда02:30Минобороны России показало кадры взятой базы хранения и ремонта средств ПВО УкраиныLenta.ru02:27Показать ещёОценить400Поделиться