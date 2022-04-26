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МО РФ показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУ

Подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили воинскую часть противника в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.
ТК Звезда
На территории уничтоженной воинской части находилось более 100 единиц бронетехники, брошенной ВСУ при отступлении.
RT на русском
На территории ремонтной базы обнаружили большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасы к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям.
Life.ru
Предполагается, что во время отступления подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Минобороны РФ показало кадры взятой под контроль базы хранения и ремонта средств ПВО ВСУ
ТАСС02:36
МО РФ показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУ
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Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техники
RT на русском02:54
Минобороны опубликовало видео с захваченной ремонтной базой и военной техникой на Украине
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Минобороны показало кадры оставленной ВСУ базы ремонта и хранения техники и вооружения ПВО
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Видео оставленной ВСУ ремонтной базы техники и вооружения войск ПВО опубликовало Минобороны России
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Минобороны России показало кадры взятой базы хранения и ремонта средств ПВО Украины
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