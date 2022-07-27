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МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь для доставки грузов в Донбасс

Министерство обороны РФ запустило регулярную паромную линию "Ейск — Мариуполь".
Газета.Ru
Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, — сказано
 в сообщении.
News.ru
«Паром вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки», — заявили в министерстве.
RT на русском
В Мариуполе между тем продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания кораблей.
РИА Новости

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