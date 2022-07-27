Правоохранители за пять месяцев изъяли у жителей Полтавской области Украины более семи тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков, возбуждено 92 уголовных производства, сообщили в полтавской областной прокуратуре.
Страны-участницы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на со ссылкой на высокопоставленного чиновника из G7.
Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).