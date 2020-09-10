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REGNUM
REGNUM

Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Киев, 10 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в срыве осмотра позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. Об этом сообщило 10 сентября издание «Обозреватель».В источнике
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Газета.Ru

Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Газета.Ru09:49
Коммерсантъ

Украина отказалась от совместной инспекции с ДНР из-за споров о месте и форме

Коммерсантъ09:41
Интерфакс

Киев призвал срочно созвать заседание подгруппы ТКГ по Донбассу

Интерфакс07:21
Царьград

Перемирие трещит по швам? Киев отменил инспекцию в Донбассе и срочно созвал встречу ТКГ

Царьград09:33
ТАСС

Украина инициировала срочную встречу контактной группы после отмены инспекции в Шумах

ТАСС08:54
Российская газета

Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы

Российская газета09:40
REGNUM

Киев запросил дополнительных консультаций в ОБСЕ по инспекциям с ДНР

REGNUM08:57

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Российские и белорусские физики освоили терагерцовую щель

Создана модель лазера, способного излучать терагерцовые волны в этом диапазоне Российские и белорусские физики предложили способ, как освоить труднодоступный диапазон на электромагнитном спектре.
Коммерсантъ Наукавчера в 06:07

Нефть дешевеет более чем на 1% в ожидании статистики по запасам в США

Многие аналитики полагают, что за неделю по 4 сентября запасы нефти в США снизились, примерно на 1,3 миллиона баррелей, но есть считающие, что данные все же могут указать на рост запасов, как это следовало из информации Американского института нефти (API).
ПРАЙМ07:00
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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