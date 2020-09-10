Нефть дешевеет более чем на 1% в ожидании статистики по запасам в США

Многие аналитики полагают, что за неделю по 4 сентября запасы нефти в США снизились, примерно на 1,3 миллиона баррелей, но есть считающие, что данные все же могут указать на рост запасов, как это следовало из информации Американского института нефти (API).