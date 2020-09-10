Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе
Смотрите также
Саакашвили заявил, что не собирается вступать в конфронтацию с Россией
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
В Турции ввели обязательный и всеобщий масочный режим
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Опубликован первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Началось внеочередное заседание контактной группы по Донбассу
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе
Киев, 10 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в срыве осмотра позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. Об этом сообщило 10 сентября издание «Обозреватель».В источнике
Подробнее о событии