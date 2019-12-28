Общество

Тамбовский курьерТамбовский курьерВ России увеличится минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета". Теперь МРОТ будет составлять 12 130 рублей.
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МРОТ в России увеличится на 7,5% с Нового года

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Пока жители России спали, у них увеличились зарплаты

Vologda-poisk.ruвчера в 22:06

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

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В России повысили зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:07

С 1 января россиян ждут прибавки: Кому и на сколько повысят зарплату

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Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUMвчера в 16:00

МРОТ повысился на 850 рублей

SakhaNews28.12.19 в 18:40
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
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РИА Новости вчера в 16:38
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Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

РБК вчера в 11:51
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
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Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Pravda.Ru вчера в 08:22
Общество

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Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Lenta.ru вчера в 11:57
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Anonsens 30.12.19 в 03:18
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

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В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle

Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
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Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Наука

К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Pravda.Ru вчера в 09:12
Политика

Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

За беспорядками, происходящими в районе посольства США в Багдаде, стоит Иран, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
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Минобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки

Коммерсантъ 29.12.19 в 07:11
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В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

Lenta.ru вчера в 22:14
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Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
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Жириновский высказался за рождение генномодифицированных детей

«Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — передает слова Жириновского РИА «Новости».
URA.Ru вчера в 20:37
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Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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Вести.Ru вчера в 22:45
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Космос

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Телеканал 360° 28.12.19 в 19:35
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«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»

Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС вчера в 02:59
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»

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В Турции разработали собственный автомобиль

В Турции представили первый национальный автомобиль. Это электрический кроссовер TOGG.
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Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
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