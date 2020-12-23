МРОТ впервые превысит прожиточный минимум в 2021 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.В источнике
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В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это коснется почти 3,9 млн россиян, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
ТАССвчера в 06:40
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