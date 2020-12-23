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Газета.Ru
Газета.Ru

МРОТ впервые превысит прожиточный минимум в 2021 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.В источнике
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ТАСС

В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это коснется почти 3,9 млн россиян, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
ТАССвчера в 06:40
Подробнее о событии
Finam.Ru

МРОТ в России в 2021 году вырастет на 5,5%

Finam.Ruвчера в 10:54
Российская газета

Голикова: В 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум

Российская газетавчера в 07:26
Коммерсантъ

МРОТ с 1 января впервые превысит прожиточный минимум

Коммерсантъвчера в 07:01
Lenta.ru

Вся зарплата в России впервые превысит прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 07:08
Телеканал 360°

МРОТ в России с 1 января впервые превысит прожиточный минимум

Телеканал 360°вчера в 07:26
Газета.Ru

МРОТ впервые превысит прожиточный минимум в 2021 году

Газета.Ruвчера в 06:50
ТАСС

В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум трудоспособного населения

ТАССвчера в 06:40

Госдума приняла закон о жестких требованиях к митингам и пикетам

Москва, 23 декабря 2020, 10:57 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий требования к провидению митингов, а также к освещению массовых мероприятий сотрудниками СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
Госдума приняла закон о жестких требованиях к митингам и пикетам
REGNUMвчера в 02:57

Практически вся мощь Ryzen 5000 в компактном корпусе. Asus готовит 13-дюймовый игровой ноутбук с 8-ядерным процессором Ryzen 5800H

Вопрос с дискретной видеокартой остается открытым, но в топовой конфигурации актуального 14-дюймового Asus ROG Magic присутствует APU Ryzen 9 4900HS и 3D-карта GeForce RTX 2060 Max-Q, так что и ROG Phantom 13 может получить отдельный 3D-ускоритель.
iXBT.com03:00