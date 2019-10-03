Происшествия
BFM.ruМС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета. Экипаж принял решение выработать топливо и посадить лайнер. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
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Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
Экономика
Индекс PMI сферы услуг в РФ в сентябре вырос до 53,6 балла
Индекс IHS Markit Сферы услуг России, отслеживающий изменения в общей деловой активности, в сентябре вырос до 53,6 балла с 52,1 балла в августе.
Finam.Ru 02:07
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Экономика
Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан.
РИА Новости вчера в 05:13
Политика
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
РИА Новости 06:55
Политика
Трамп пообещал поладить с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поладить с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 2 октября.
SM News вчера в 16:10
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Армия и оружие
В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru 04:29
Экономика
Глава En+ сообщил о звонках Дерипаски с одними лишь поздравлениями
Бизнесмен Олег Дерипаска, который в рамках договоренностей с американскими властями о выводе En+ Group из санкционного списка отказался от акционерного и управленческого контроля в основанной им компании, не оказывает влияния на руководство группы.
РБК 05:55
Космос
Новые органические соединения обнаружены в зернах льда Энцелада
ГЛАС.RU вчера в 13:59
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
Площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн.
РЕН ТВ 01 октября в 03:46
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Коммерсантъ 02:31
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru вчера в 17:12
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Экономика
Российский туроператор «Библио-Глобус» расторг сделку с Thomas Cook
В марте 2019 года холдинг Thomas Cook официально объявил о покупке российского туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию.
Интерфакс вчера в 11:10
Происшествия
СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой
Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.
REGNUM вчера в 13:41