Происшествия

BFM.ruBFM.ruМС-21 экстренно сел в Жуковском

Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета. Экипаж принял решение выработать топливо и посадить лайнер. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
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Индикация выхода шасси могла некорректно сработать при посадке МС-21

ТАСС06:45

У нового российского самолета возникла неисправность во время полета

РИАМО04:59

Самолет МС-21-300 экстренно сел в Жуковском. Видео

Телеканал 360°05:00

Источник рассказал о проблемах при посадке МС-21 на испытаниях в Жуковском

РИА Новости06:01

Испытываемый самолет МС-21 пойдет на посадку в «Жуковском» с невыпущенным шасси

Интерфакс04:50

Экспериментальный МС-21 успешно сел в Жуковском, несмотря на неполадки

Подмосковье Сегодня05:21

Производитель сообщил детали полета севшего в Жуковском МС-21

РБК06:42
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Путин отправил в отставку главу ФСИН

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Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
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Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

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Авто

Chevrolet Corvette превратился в купе-родстер

Летом этого года был представлен Corvette восьмого поколения, спорткар сменил классическую компоновку на среднемоторную.
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Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
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В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

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Игроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены поведением главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.
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Политика

США объявили о новых пошлинах на европейские товары

США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались предложения думских фракций о проекте бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.
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Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
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ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
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В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

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Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
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Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».
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Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак

В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
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Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма

Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

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Личный спонсор Роберта Кубица, компания Orlen, обратился к команде Williams за разъяснениям причин схода на Гран При России.
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В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
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Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира

На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета вчера в 10:59
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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Политика

Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России.
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
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