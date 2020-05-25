Экономика
СаминвесторМСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки. Министерство экономического развития РФ направило соответствующее предложение в правительство.
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с чего всё началось
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).Минэкономразвития России25 мая в 12:01
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Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
Российская газета25 мая в 14:34
СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
Газета.Ru25 мая в 16:09
Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития России25 мая в 12:01
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