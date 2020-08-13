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Интерфакс
Интерфакс

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексный провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.В источнике
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ТАСС

Акции «Яндекса» включат в состав индекса MSCI Russia

ТАСС00:26
Интерфакс

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

Интерфакс00:28
Финмаркет

Яндекс имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в августе - «ВТБ Капитал»

Финмаркет11 августа в 02:22
Долг.рф

Яндекс может попасть в MSCI Russia

Долг.рфвчера в 16:35
РБК

«Яндекс» могут включить в MSCI Russia. Что это за индекс — рассказываем

РБКвчера в 06:21
ПРАЙМ

Бумаги «Яндекса» будут включены в состав индекса MSCI Russia

ПРАЙМ00:11

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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