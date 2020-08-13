MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра
MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексный провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.В источнике
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Яндекс имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в августе - «ВТБ Капитал»
Финмаркет11 августа в 02:22