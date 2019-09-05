МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие системы кредитования и обслуживания бизнеса в макрорегионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.

МСП Банк окажет поддержку в кредитовании бизнеса на Дальнем Востоке

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