Экономика

ТАССТАССМСП Банк окажет поддержку в кредитовании бизнеса на Дальнем Востоке

МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие системы кредитования и обслуживания бизнеса в макрорегионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.
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Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

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AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Авто

Классический Volkswagen Beetle переоборудовали в электрокар

Для создания электрифицированной модификации раритетной модели инженеры использовали современные автокомпоненты от электрокара Volkswagen e-Up — АКБ, силовую установку и другие элементы.
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