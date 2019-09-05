Экономика
Газета.RuМСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке
МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.
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Корпорация МСП поддержала дальневосточных предпринимателей на 37,7 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:29
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Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
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На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие.
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
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Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские
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Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала стойку на руках
Актриса Кристина Асмус у себя в инстаграме показала строго вертикальную стойку на руках.
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Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Здоровье
В Волгограде откроют передовой центр медицинской помощи
Больница будущего Губернатор в ходе инспекции напомнил, что на базе больницы № 7 в 2020 году планируется создать многопрофильное отделение третьего этапа медицинской реабилитации.
Волгоградская правда 04:44
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о контракте на производство Ка-226 для Индии
Ранее Шугаев говорил, что локализация производства вертолетов Ка-226 в Индии может достичь 80%.
РИА Новости 00:40
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
В Минприроды назвали самые грязные российские города
Общественное телевидение России 03 сентября в 22:08
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Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Футбол
Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Газета.Ru 02:50
Футбол
Назван размер премиальных футболистов в клубах РПЛ
Стали известны размеры премиальных выплат футболистам в клубах Российской Премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 04:55
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Wday.ru 04:31
Общество
Мединский выступил против комиксов на исторические темы
News.ru вчера в 08:18
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
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Хоккей
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Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Политика
Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов
Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США.
Фонтанка.Ру 05:51
Политика
В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.
Ведомости вчера в 13:30
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53