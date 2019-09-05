Экономика

Газета.RuГазета.RuМСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке

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МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.
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