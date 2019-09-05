Экономика
Газета.RuМСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке
МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.
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Корпорация МСП поддержала дальневосточных предпринимателей на 37,7 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:29
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
iReactor 04:16
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Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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К океану ведущая сможет дойти пешком.К слову, такая вилла Бузовой обойдется в 20 миллионов рублей, сообщает «СтарХит».
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Общество
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На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
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Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит одежду покойного сына
Мама Децла Ирина Толмацкая не может смириться с горькой утратой.
Вокруг ТВ вчера в 14:31
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября
Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября.
Известия вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Алена Краснова призналась, что часто отдыхает отдельно от супруга
Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова в Instagram рассказала, что часто отдыхает отдельно от своего мужа.
Телепрограмма вчера в 23:51
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Происшествия
Мосгорсуд признал законным УДО экс-замминистра культуры Пирумова
Интерфакс - Россия 04:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты
IFA 2019: первые смарт-часы Puma используют Wear OS и чип Snapdragon Wear 3100
Компания Puma, известный производитель спортивных товаров, представила на берлинской выставке электроники IFA 2019 свои первые наручные смарт-часы: гаджет поступит в продажу в ноябре.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Политика
Украина обиделась на венгерского чиновника за слова о Донбассе
Отмечается, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине, в то время как Киев считает конфликт «актом российской агрессии».
Lenta.ru 03:25
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Транспорт
В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
Форпост Северо-Запад 03:32
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Политика
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Армия и оружие
С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.
Телеканал 360° 01:18
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15