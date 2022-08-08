«Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до пяти лет», - проинформировал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Высоким остается интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах», — прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Как следует из официального заявления командования ВВС Украины, удар по военному объекту в Винницкой области, вероятно, мог быть нанесён с применением гиперзвуковой ракеты Х-47, входящей в состав гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.