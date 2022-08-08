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МСП смогут получить льготные кредиты на инвестиционные цели под 3–4,5%

Глава Минэкономики Максим Решетников анонсировал запуск в пилотном режиме новой программы кредитования для бизнеса.
Коммерсантъ
«Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до пяти лет», - проинформировал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Newia.ru
Высоким остается интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Минэкономразвития России
«Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах», — прокомментировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Urbc.Ru

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Правительство запускает новую программу кредитования МСП
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