Экономика
Тульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Тульская служба новостей17 июля в 09:03
Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию
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Газета.Ru вчера в 20:55
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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
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Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Лидеры ЕС вновь попытаются согласовать фонд восстановления экономики
Главы государств и правительств Евросоюза сегодня снова соберутся на саммит по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии, сообщает ТАСС.
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