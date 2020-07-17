Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Происшествия Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины. 16

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 9

Общество Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.

Общество Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider. 51

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 2,5K

Наука Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79% Компания Synairgen опубликовала предварительные результаты клинического испытания нового потенциального лекарства от коронавируса.

Футбол Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана Москва надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, после чего эмоциональный фон вокруг этого конфликта среди представителей армян и азербайджанцев, проживающих в России, сможет стабилизироваться. 16

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.

Футбол Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте. 1

Здоровье В Бурятии на севере Байкала весь общепит закрыли на две недели В городе Северобайкальск в Бурятии на две недели закрыли все заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

Общество В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров. 2

Политика ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 29