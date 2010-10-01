с чего всё началось

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.

Политика Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства. 9

Политика Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма Ношение защитной маски в США в свете пандемии нового коронавируса является проявлением патриотизма.

Политика Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.

Авто General Motors выпустит 20 новых электромобилей В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает. 1

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 165

Футбол Ювентус — Лацио 2:0 (2-й тайм) Туринский "Ювентус" и римский "Лацио" объявили стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Испании.

Авто SsangYong показал изображения своего первого серийного электромобиля Официальные изображения своего первого электромобиля опубликовал южнокорейский автопроизводитель SsangYong, 20 июля сообщает пресс-служба компании.

Экономика Названы последствия деноминации рубля для России Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 24

Общество Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.

Шоу-бизнес Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей. 32

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 174

Футбол Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.

Политика Трамп сказал, что не готов признать любой итог выборов в США Как сообщает ToDay News Ufa, скандально известный американский президент Дональд Трамп, давая интервью Fox News, заявил, что пока не увидит результат, не готов признать любые итоги выборов в стране.

Экономика Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes. 3

Общество Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.