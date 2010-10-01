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Тульская служба новостейТульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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Субсидия предназначена субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям
, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
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