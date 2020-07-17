Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Общество В администрации Норильска опровергли отставку мэра города Информация о досрочной отставке мэра появилась в некоторых Телеграм-каналах.

Общество В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса. 213

Политика Путин заявил об отсутствии вспышки COVID после голосования за поправки Число вновь заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России продолжает снижаться, а число выздоровевших — расти, и помешать этой тенденции не смогло проведение такого крупного мероприятия, как голосование за поправки в Конституцию страны. 3

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 75

Киберспорт Анонсирован инди-файтинг Hellish Quart — его в одиночку создает один из аниматоров The Witcher 3 Один из разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt под ником Kubold представил собственный проект — файтинг Hellish Quart, в основе которого лежит фехтование.

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,5K

Общество Визовые центры Франции возобновили работу в России Визовые центры Франции 20 июля возобновили работу в регионах России, документы принимаются для оформления отдельных категорий виз.

Общество Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 62