Экономика

Тульская служба новостейТульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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