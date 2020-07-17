МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.В источнике
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Представители малого и среднего бизнеса получат субсидии на профилактику COVID-19
Астрахань 2417 июля в 04:19
Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33