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Тульская служба новостей
Тульская служба новостей

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.В источнике
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Астрахань 24

Представители малого и среднего бизнеса получат субсидии на профилактику COVID-19

Астрахань 2417 июля в 04:19
Победа 26

Ставропольские бизнесмены получат субсидию на борьбу с Covid-19

Победа 2617 июля в 06:24
Своё ТВ

Приём заявок на новую субсидию для бизнеса начался в налоговых Ставрополья

Своё ТВ17 июля в 05:33
Первый Тульский

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33
REGNUM

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

REGNUM17 июля в 07:26
Медиа 73

С 15 июля пострадавший бизнес может подать заявления на новый вид субсидий

Медиа 7317 июля в 02:12
ВЕСТИ: Приморье

Налоговая уведомляет: 15 июля 2020 новая субсидия для бизнеса

ВЕСТИ: Приморье16 июля в 23:18
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия13:16
3,1K
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
2,7K
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Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском10:51
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Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском12:56
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