Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Общество Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил изданию «Красная звезда» о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса. 737

Политика Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям — например, крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями. 2

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 406

Политика В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. 185

Гаджеты Появилось изображение нового варианта GPU GeForce GTX 1650 GDDR6 Источник сообщил о новом варианте GTX 1650 GDDR6 с графическим процессором TU116-150.

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 361

Здоровье 115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Экономика WSJ: eBay продает бизнес онлайн-объявлений за $8 млрд Компания eBay ведет переговоры о продаже своего бизнеса онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской Adevinta, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.