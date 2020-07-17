Экономика
Тульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Тульская служба новостей17 июля в 09:03
В Хакасии предприниматели получат субсидии на средства индивидуальной защиты
НИА-Хакасия16 июля в 22:56
Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию
Осетия-Ирыстон17 июля в 04:21
Представители малого и среднего бизнеса получат субсидии на профилактику COVID-19
Астрахань 2417 июля в 04:19
Ульяновским гостиницам с количеством номеров «до 100» предоставят субсидии
Ульяновск.Экспресс17 июля в 00:42
Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес
Расплакавшийся Канье Уэст сознался, что склонял Ким Кардашьян к аборту
Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля.
Слово и Дело 09:27
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил изданию «Красная звезда» о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Live24 08:17
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Политика
США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
Политика
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям — например, крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Шоу-бизнес
В семье Рудковской и Плющенко совсем скоро появится еще один ребенок
На днях продюсер призналась, что скоро в их семье будет долгожданное прибавление, а на вопрос поклонников, когда ожидать этого чуда, Яна ответила коротко: "Скоро".
Суть событий 07:48
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Гран-при конкурса «Витебск 2020» получил «хозяин» музыкального соревнования, Роман Волознев из Белоруссии, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:43
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Гаджеты
Появилось изображение нового варианта GPU GeForce GTX 1650 GDDR6
Источник сообщил о новом варианте GTX 1650 GDDR6 с графическим процессором TU116-150.
iXBT.com 10:02
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru 04:21
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
Экономика
WSJ: eBay продает бизнес онлайн-объявлений за $8 млрд
Компания eBay ведет переговоры о продаже своего бизнеса онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской Adevinta, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 09:40
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00