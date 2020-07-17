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Тульская служба новостей
Тульская служба новостей

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.В источнике
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Первый Тульский

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33
Тульская служба новостей

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Тульская служба новостей17 июля в 09:03
Тульская пресса

Тульские предприниматели получат субсидии на дезинфекцию

Тульская пресса17 июля в 05:20
Владимирские ведомости

НКО и предприниматели получат субсидии на защитные маски

Владимирские ведомости17 июля в 09:49
Осетия-Ирыстон

Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию

Осетия-Ирыстон17 июля в 04:21
Çĕнтерÿшĕн (За победу)

Инспекция проводит 22 июля 2020 года с 10 до 12 часов для налогоплательщиков «прямую линию» по предоставлению субсидий на дезинфекционные и профилактические мероприятия COVID-19

Çĕнтерÿшĕн (За победу)17 июля в 03:10
Ульяновск.Экспресс

Ульяновским гостиницам с количеством номеров «до 100» предоставят субсидии

Ульяновск.Экспресс17 июля в 00:42
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В Екатеринбурге у «Карнавала» задержали участников массовых драк

Причиной массовых драк южан в Екатеринбурге мог стать футбол Напомним, по данным представителей диаспор, конфликт между группой молодых киргизов и таджиков возник после спортивной игры.
Европейско-Азиатские новости08:34
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Макрон отругал Курца за болтовню по телефону на саммите Евросоюза

На саммите Евросоюза, на котором обсуждался семилетний бюджет сообщества, премьер-министр Австрии Себастьян Курц отлучился для разговора по телефону, за что подвергся критике со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.
Наша версия07:26
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Крымские спасатели сняли шестерых человек с колеса обозрения

Симферополь, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM Шестерых человек спасли сотрудники «Крым-Спаса» 20 июля в Алуште с аттракциона «колесо обозрения», сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
REGNUM09:38
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUMвчера в 12:54
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