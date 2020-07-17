Экономика
Тульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Тульская служба новостей17 июля в 09:03
Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию
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