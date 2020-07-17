Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.

МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

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