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Тульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию
Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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Субсидия предназначена субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.Медиа 7317 июля в 01:32
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Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
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