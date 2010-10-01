Коронавирус

Тульская служба новостейТульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Субсидия предназначена субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям
, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
Медиа 7317 июля в 01:32

Подробнее о событии

Ставропольские бизнесмены получат субсидию на борьбу с Covid-19

Победа 2617 июля в 06:24

Налоговая уведомляет: 15 июля 2020 новая субсидия для бизнеса

ВЕСТИ: Приморье16 июля в 23:18

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33

Бизнес и СОНКО Башкирии получат субсидии на дезинфекцию в рамках федеральной программы

Молодежная газета (Уфа)17 июля в 02:52

6,5 тыс. рублей на каждого работника. В России начинают выдавать новые субсидии

Konkurent.ru17 июля в 01:55

Приём заявок на новую субсидию для бизнеса начался в налоговых Ставрополья

Своё ТВ17 июля в 05:33

Россиянам показали формулу расчета новой субсидии от 15 тыс. рублей в июле-августе

Экономика сегодня16 июля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
576
Футбол

«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова

Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
60
Общество

Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
1
Политика

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала

Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.
РИА Новости 05:58
152
Футбол

Судьи отменили гол «Спартака» в ворота «Зенита» с помощью VAR

Ранее Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» с помощью VAR за фол Гапонова на Азмуне в штрафной площади «красно-белых».
Metaratings вчера в 12:13
2
Космос

На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»

News.ru 04:57
46
Здоровье

Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.
ФАН 03:05
2
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
70
Происшествия

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс 01:17
147
Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
4
Происшествия

В Воронеже автоколонна с флагами Азербайджана парализовала движение

REGNUM 03:43
103
Политика

Песков призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Россия желает, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнил взятые Киевом на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Экономика сегодня 06:42
7
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
167
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,3K
Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
222
Общество

Первые итоги ЕГЭ: в Чувашии 100 баллов набрали девять выпускников

REGNUM 00:55
2
Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
513
Недвижимость

В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний

В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложения офисов для аренды крупными компаниями сократился до минимальных значений.
РБК 06:32
Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
82
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
45
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
5
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
102
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
667
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 02:32
174
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
272
Финансы

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
61
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ

Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17
Здоровье

Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла

Специалисты Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции провели совместное исследование, в результате которого выяснили, что закрытие начальных школ и детских садов на карантин не имеет смысла.
Капитал страны 04:36
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное