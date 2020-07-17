Экономика

Тульская служба новостейТульская служба новостейМСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Программа по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на дезинфекционные мероприятия стартовала с 15 июля в Тульской области.
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МСП в Тульской области смогут получить субсидии на дезинфекцию

Тульская служба новостей17 июля в 09:03

Бизнес и СОНКО Башкирии могут получить безвозмездные субсидии на дезинфекцию в рамках федеральной программы

Уфавед (Уфимские ведомости)17 июля в 03:07

Компании Челнов могут получить субсидии на дезинфекцию

Челны-ТВ17 июля в 04:45

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33

Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию

Осетия-Ирыстон17 июля в 04:21

Тульские предприниматели получат субсидии на дезинфекцию

Тульская пресса17 июля в 05:20

Бизнес и СОНКО Башкирии получат субсидии на дезинфекцию в рамках федеральной программы

Молодежная газета (Уфа)17 июля в 02:52
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Умер кинорежиссёр Александр Боголюбов

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссёр Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни.
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На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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Общество

РФПИ: до конца года в России произведут 30 млн вакцин от коронавируса

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу года будет произведено около 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, 30 млн из них — в России.
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ТАСС 05:48
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Общество

За сутки в Тульской области выявили 43 носителя коронавируса

За последние сутки в Тульской области выявлено 43 новых случая коронавируса. Лб этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:06
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Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Деловое.ТВ 06:00
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Происшествия

В Сумской области произошел выброс токсичного вещества

Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.
РИА Новости 05:26
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Экономика

Правительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

"В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году", - пояснил Мишустин.
Российская газета 05:55
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По информации, у пары родился второй сын.
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115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
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Политика

Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Общество

Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал

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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
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Армия и оружие

В Ливии провели испытания старого советского «Термита»

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
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В Венгрии ученые получили гибрид от двух исчезающих видов рыб

В Венгрии ученые случайно вывели гибрид от двух находящихся на грани исчезновения видов рыб. Он оказался достаточно странным.
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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
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Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

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В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
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Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

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