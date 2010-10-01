Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

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Представители малого и среднего бизнеса получат субсидии на профилактику COVID-19

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Приём заявок на новую субсидию для бизнеса начался в налоговых Ставрополья

Своё ТВ17 июля в 05:33

Налоговая уведомляет: 15 июля 2020 новая субсидия для бизнеса

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Президент России Владимир Путин рассказал в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, что бывшее украинское руководство признавалось, что временами было вынуждено больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него, когда регион еще находился в составе Украины.
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