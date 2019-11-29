Экономика

ВедомостиВедомостиМТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair. Все акции «Ютэйр – вертолетные услуги» заложены по двум синдицированным кредитам на 39,1 млрд руб.
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Utair отказалась продавать аэропорт Сургута

РБК10:57

МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

Ведомости09:53
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Политика

Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:19
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Общество

Названы лучшие города России по качеству жизни

Тонкости туризма 27 ноября в 03:48
Происшествия

Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца

Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
REGNUM 09:34
Происшествия

На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Вести.Ru 09:39
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Армия и оружие

В Мали погибли 13 французских военнослужащих

Московский Комсомолец 26 ноября в 15:17
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер 27 ноября в 14:45
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
Происшествия

В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

ТАСС 09:27
Политика

Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы.
Lenta.ru 09:00
Общество

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Волочкову из-за ее новой фотографии

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице вІпsтадrам новую фотографию, где она предстала в черном макси-платье с "русалочьим хвостом".
Профиль 10:54
Наука

В России разработали уникальные конденсаторы

Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Политическая Экспертиза 10:37
Общество

В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

В Петербурге из-за потока желающих отовариться в "черную пятницу" закрыли вход на станцию "Площадь Восстания", сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.
Российская газета 09:52
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
РИА Новости 09:45
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru вчера в 01:07
Происшествия

Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро

Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.
Lenta.ru 10:59
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Единоборства

Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс

Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Вечерний курьер вчера в 02:48
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Общество

Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии

Адвокат уточнил, что единственным конкретным механизмом профилактики домашнего насилия является беседа с полицейским.
Взгляд.ру 09:03
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
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