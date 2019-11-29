Экономика
ВедомостиМТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair. Все акции «Ютэйр – вертолетные услуги» заложены по двум синдицированным кредитам на 39,1 млрд руб.
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Политика
Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Общество
Названы лучшие города России по качеству жизни
Происшествия
Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца
Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Армия и оружие
В Мали погибли 13 французских военнослужащих
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Политика
Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона
7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы.
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Волочкову из-за ее новой фотографии
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице вІпsтадrам новую фотографию, где она предстала в черном макси-платье с "русалочьим хвостом".
Наука
В России разработали уникальные конденсаторы
Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Общество
В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»
В Петербурге из-за потока желающих отовариться в "черную пятницу" закрыли вход на станцию "Площадь Восстания", сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Происшествия
Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро
Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Единоборства
Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс
Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Общество
Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии
Адвокат уточнил, что единственным конкретным механизмом профилактики домашнего насилия является беседа с полицейским.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.