МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair. Все акции «Ютэйр – вертолетные услуги» заложены по двум синдицированным кредитам на 39,1 млрд руб.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Авто Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.

Политика Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям Пушилин подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям, так как в нем указана линия соприкосновения и военный конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области.