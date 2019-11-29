Экономика

ВедомостиВедомостиМТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair. Все акции «Ютэйр – вертолетные услуги» заложены по двум синдицированным кредитам на 39,1 млрд руб.
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Кредитор потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

РБК09:09

МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

Ведомости09:53

МТС-банк требует обанкротить «Ютэйр — Вертолётные услуги»

REGNUM12:00
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

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Пушилин подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям, так как в нем указана линия соприкосновения и военный конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области.
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Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
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Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

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По результатам обследования стало известно, что Фабиньо не появится на поле до нового года.
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В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

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