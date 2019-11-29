Экономика
ВедомостиМТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair. Все акции «Ютэйр – вертолетные услуги» заложены по двум синдицированным кредитам на 39,1 млрд руб.
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Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни.
Политика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Футбол
Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4
Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» запустила полноценное производство серийной версии обновленного внедорожника Lada 4x4 FL.
Авто
Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России
Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Шоу-бизнес
Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку
Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.
Политика
Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям
Пушилин подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям, так как в нем указана линия соприкосновения и военный конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Футбол
«Ливерпуль»: Фабиньо не сыграет до нового года
По результатам обследования стало известно, что Фабиньо не появится на поле до нового года.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Гаджеты
В Japan Display создан прототип дисплея micro-LED
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.