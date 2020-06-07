Гаджеты

КомпанияКомпанияМТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов

Согласно материалу, топ-5 у абонентов обоих операторов связи выглядит одинаково. Самыми популярными стали смартфоны южнокорейской Samsung. У МТС на этот бренды зарегистрированы 20% аппаратов, а у «МегаФона» — 25%.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

МТС раскрыла данные о том, какими смартфонами пользуются ее абоненты. Популярнее всего Samsung – на этот бренд приходится 20% зарегистрированных в ее сети аппаратов, следует из материалов компании. Следом идет Huawei с суббрендом Honor (14%), на 3-м месте – Apple (11,1%).
Ведомости08:14

Подробнее о событии

МТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов

Компания12:38

МТС назвал самые популярные в России в 2020 году смартфоны

РБК14:13

Названы самые новые смартфоны Honor с установленными сервисами Google

Ferra14:20

В России названы самые популярные смартфоны

Astera16:02

Журналисты выяснили наиболее популярные у граждан России телефоны

ИА Красная Весна12:30

МТС и «МегаФон» назвали самые популярные бренды смартфонов

Коммерсантъ10:28

Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

Ведомости08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
250
Футбол

Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал в интаграме фотографию с отдыха на яхте. «Мое настроение», — подписал снимок иранский форвард.
Sport24.ru 17:49
Кино

Актриса сериала «Сваты» покинула проект

Ранее появились слухи, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева.
Donday.ru вчера в 13:24
2
Политика

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании

Мосгоризбирком внес в МГД законопроект об электронном голосовании Мосгоризбирком разработал и внес в столичный парламент законопроект о параметрах дистанционного электронного голосования на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления.
Коммерсантъ 17:55
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Происшествия

В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией

РИА Новости 14:08
3
Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
14
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
1,8K
Шоу-бизнес

Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать

37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.
Московский Комсомолец 03:01
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
462
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
449
Футбол

Константин Плиев: «В „Рубине“ подкалывали: „Держись от нас подальше“»

В команде подкалывали типа: «Давай, держись от нас подальше».
Спорт БИЗНЕС Online 12:06
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
1K
Экономика

Гостиницам мало не показалось

Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,3K
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
1,2K
Игры

Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась

Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру 10:40
Авто

Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники

Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe вчера в 08:02
4
Единоборства

Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250

Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт 06:45
1
Единоборства

Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ 01:51
1
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
23
Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Evo-rus.com 01:05
58
Армия и оружие

Данилов объяснил, почему российские ПВО не сбивают ракеты Израиля

Дислоцированные в Сирии российские системы ПВО не сбивают израильские ракеты по политическим причинам.
Недвижимость.RU 18:04
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
24
Здоровье

Близнецы проверили на себе веганскую и мясную диеты

Близнецы из английского графства Девоншир Росс и Хьюго Тернеры на протяжении 12 недель придерживались веганской и мясной диет, чтобы сравнить результаты.
Рамблер 05 июня в 13:47
Экономика

Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина

Американские эксперты выражают обеспокоенность на этот счет, поскольку новая валюта может составить конкуренцию доллару.
Газета.Ru 05 июня в 11:10
179
Экономика

Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
Известия 17:30
Авто

Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети

Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru 13:52
Футбол

Гюндоган: Сёюнджю – второй игрок АПЛ в этом сезоне после ван Дейка

Сёюнджю показал лучшую игру в Премьер-лиге в этом сезоне после Ван Дейка.
Чемпионат 17:47
Общество

У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус

У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное