Гаджеты
КомпанияМТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов
Согласно материалу, топ-5 у абонентов обоих операторов связи выглядит одинаково. Самыми популярными стали смартфоны южнокорейской Samsung. У МТС на этот бренды зарегистрированы 20% аппаратов, а у «МегаФона» — 25%.
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МТС раскрыла данные о том, какими смартфонами пользуются ее абоненты. Популярнее всего Samsung – на этот бренд приходится 20% зарегистрированных в ее сети аппаратов, следует из материалов компании. Следом идет Huawei с суббрендом Honor (14%), на 3-м месте – Apple (11,1%).Ведомости08:14
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