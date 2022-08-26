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МТС обнулила стоимость оставшегося earn-out за продажу украинского бизнеса на 2 млрд руб

Часть дополнительного вознаграждения, предусмотренного структурой сделки по продаже украинского бизнеса ПАО "МТС" в 2019 году, не успела дойти до компании.
Интерфакс
В соответствии с условиями договора в зависимости от результатов прекращенной работы на Украине группа должна была получить дополнительное условное вознаграждение.
Коммерсантъ
Группа получила первую выплату в марте 2021 года в сумме 1,234 млрд руб.
Коммерсантъ
Владельцем "ВФ Украина" в настоящее время является международная группа NEQSOL Holding.
Интерфакс

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