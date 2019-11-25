Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн

РБК00:44

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22

В МТС объявили о продаже своей «дочки» на Украине

Говорит Москва00:58
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК вчера в 15:32
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru вчера в 13:43
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Футбол

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

РИА Новости вчера в 14:43
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В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

RT на русском вчера в 19:44
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Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

РБК вчера в 16:47
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Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Происшествия

В Приамурье пять человек погибли в ДТП

"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Российская газета 01:16
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
REGNUM 00:56
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 23 ноября в 00:13
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 20:48
Авто

Компания Changan обновит модельный ряд в России

Компания Changan обновит свой модельный ряд в России.
Автоновости дня вчера в 04:47
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Армия и оружие

Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ

Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Discover24 22 ноября в 04:23
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском вчера в 14:11
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Транспорт

Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.
REGNUM 01:23
Политика

Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга

Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
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