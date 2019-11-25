Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Футбол
Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
В Приамурье пять человек погибли в ДТП
"В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали", - сообщает пресс-служба УМВД по области. Уточняется, что детей среди них нет.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Происшествия
Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Авто
Компания Changan обновит модельный ряд в России
Компания Changan обновит свой модельный ряд в России.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ
Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Транспорт
Будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока
Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.
Политика
Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга
Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».