- РИА Новости. МТС подписал с OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольно азербайджанской телеком-компании Bakcell) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине, говорится в сообщении российского оператора.

с чего всё началось

Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн. Об этом говорится в сообщении МТС.

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

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