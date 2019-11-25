Экономика
ТАССМТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине
Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн. Об этом говорится в сообщении МТС.
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- РИА Новости. МТС подписал с OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольно азербайджанской телеком-компании Bakcell) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине, говорится в сообщении российского оператора.РИА Новости00:50
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Нефть пытается «пробить» уровень $64
Котировки нефти 22 ноября попытались продолжить двухдневный рост и даже обновили максимумы двухмесячной давности в районе $64,25 за баррель.
Политика
Бывший депутат Рады уверен, что Киеву нужно забыть про Крым и Донбасс
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Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Общество
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Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
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В поликлинике №6 Южно-Сахалинска появился мобильный кардиограф
В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
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Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
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Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
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Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).