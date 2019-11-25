Экономика

ТАССТАССМТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн. Об этом говорится в сообщении МТС.
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МТС объявила о продаже украинского подразделения компании

- РИА Новости. МТС подписал с OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольно азербайджанской телеком-компании Bakcell) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине, говорится в сообщении российского оператора.
РИА Новости00:50

Подробнее о событии

МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн

РБК00:44

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22

МТС уходит с Украины. Компания продаст свое подразделение азербайджанскому оператору

Эхо Москвы02:00
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Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
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Huawei выпускает в России Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская компания Huawei начинает продажи смартфона Mate 30 Pro в России.
News.ru 01:38
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Политика

В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Газета.Ru 02:13
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Политика

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
РИА Новости вчера в 19:17
Авто

СМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году

Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году.
Известия 02:17
Футбол

«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери

По информации СМИ, "канониры" на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Soccer.ru вчера в 14:28
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Энергетика

Нефть пытается «пробить» уровень $64

Котировки нефти 22 ноября попытались продолжить двухдневный рост и даже обновили максимумы двухмесячной давности в районе $64,25 за баррель.
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Украина не сможет вернуть себе Крым и Донбасс, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий, о чем он рассказал в эфире YouTube-канала InterVizor.
Народные новости вчера в 16:25
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия вчера в 00:09
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Здоровье

В поликлинике №6 Южно-Сахалинска появился мобильный кардиограф

В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф.
Сахалин.Инфо 01:16
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
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Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

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Спорт

Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
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Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
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