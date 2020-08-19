Экономика
РБКМТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса
Последний раз МТС отчитывалась о снижении абонентской базы в России по сравнению с тем же периодом предыдущего года в первом квартале 2019 года (на тот момент показатель составлял 77,6 млн клиентов). При этом выручка российской «дочки» МТС выросла на 0,8%, до 116,3 млрд руб.
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Происшествия
Актриса Татьяна Беркович стала вторым свидетелем защиты Ефремова
Аргументы и Факты 07:15
Космос
Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе.
РИА Новости 07:27
Шоу-бизнес
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Заслуженный артист РФ Бари Алибасов подал заявление на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Территория новостей вчера в 07:42
Политика
Лукашенко поручил усилить охрану границ по всему периметру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету усилить охрану государственной границы по всему периметру, чтобы не допустить в республику из других стран боевиков, оружия, боеприпасов.
BFM.ru 08:33
Общество
Муфтият Дагестана пояснил процедуру женского обрезания
На официальном сайте Муфтията Дагестана появилась статья, в которой отмечается, что женское обрезание в исламе категорически запрещено и не имеет ничего общего с религией.
Цензуры.Нет 06:01
Гаджеты
Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах
Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Выход Белоруссии из Союзного государства с РФ оценили в 25% ВВП страны
Reuters Выход Белоруссии из Союзного государства приведет к значительным экономическим потерям.
РЕН ТВ 07:23
Политика
В Минск прибыл российский спецсамолет
В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия».
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
Доктор Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.
Газета.Ru вчера в 14:42
Наука
Слоновая землеройка вновь открыта в Африке спустя 50 лет
Ученые считают, что место обитания слоновых землероек является благоприятным для них, поэтому проводить действий по спасению вида нет необходимости.
Evo-rus.com 03:10
Политика
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Создание Координационного совета оппозиции названа попыткой захвата власти в Белоруссии.
Городовой вчера в 11:26
Политика
Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии
Российских военных на территории Белоруссии в настоящее время нет, заявил 19 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
SM News 07:45
Футбол
«Реал» отдал Рейниера в аренду дортмундской «Боруссии» на два сезона
Футболист мадридского "Реала" Рейниер продолжит карьеру на правах аренды в дортмундской "Боруссии", сообщается на официальном сайте "сливочных".
РИА Новости 07:49
Политика
Норвегия решила выслать российского дипломата
В МИД Норвегии приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом.
Вести.Ru 07:15
Путешествия
«Пегас» расширил список отелей для перебронирования в Турции
Ожидается, что список отелей в дальнейшем будет расширяться.
Evo-rus.com 08:27
Авто
Кросс Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник
Авто получило стартер-генератор EQ-Boost, 9-скоростную автоматическую КПП и пневмоподвеску.
Car.ru 05:43
Общество
В Белоруссии заявили о замене бастующих журналистов россиянами
На Белтелерадиокомпании бастующих сотрудников могли заменить специалистами из России, заявила режиссер Анна Мартиновская, сообщает TUT.by.
Московский Комсомолец 06:21
Общество
Торговый центр «Маяк» в Калининграде решили продать за 1,5 млрд рублей
Калининград.Ru 07:43
Политика
В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии
Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ вчера в 21:02
Космос
Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов
РИА Новости 07:26
Общество
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс 17 августа в 08:58
Политика
Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными
Лавров дал свою оценку происходящему в союзной стране.
Evo-rus.com 08:37
Здоровье
Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе
Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.
Octagon.Media 17 августа в 01:21
Футбол
«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Evo-rus.com 08:12
Здоровье
За сутки 147 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
На 19 августа в Свердловской области у 23 842 жителей подтвержден коронавирус.
Kursk.com 03:46