Общество
КоммерсантъМТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года.
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с чего всё началось
Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.РБК06:00
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