Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.

с чего всё началось

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года.

МТС получил первую лицензию на 5G в России

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