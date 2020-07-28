Общество
КоммерсантъМТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года.
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с чего всё началось
Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.РБК06:00
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Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
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Губернатор Кубани предложил наложить мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях
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Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
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Транспорт
Поезд из Симферополя в Ростов начнет ходить с 11 августа
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Наука
Череп предка американских крокодилов был обнаружен в Африке
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Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
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Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
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Microsoft признала критическую ошибку Windows
Microsoft пообещала исправить критическую ошибку безопасности новых версий Windows.
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Avia.pro 25 июля в 18:35
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
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В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
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Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
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РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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В Подмосковье задержан брат подозреваемого в подготовке теракта
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали брата мужчины, который готовил теракт в столице, сообщается на сайте ФСБ России.
РИАМО вчера в 07:17
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
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