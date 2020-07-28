Общество

КоммерсантъКоммерсантъМТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. Роскомнадзор выдал лицензию на срок до 16 июля 2025 года, оказание услуг по ней должно начаться не позднее 16 июля 2022 года.
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с чего всё началось

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.
РБК06:00

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МТС первой в России получила лицензию на 5G

РИА Новости08:32

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

РБК06:00

МТС получила первую в России лицензию на 5G

Ведомости06:47

Компания МТС получила первую 5G-лицензию в России

RT на русском06:30

МТС получила первую в России лицензию на 5G

ТАСС06:07

Эксперт спрогнозировал запуск сетей 5G для россиян не раньше 2022 года

Известия08:12

МТС получил первую лицензию на 5G в России

Коммерсантъ06:34
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Происшествия

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СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

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Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Футбол

ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21

Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
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Финансы

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Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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Космос

Астрофотограф показал, как спутники Starlink мешают наблюдениям

Мадрид, 25 июля 2020, 15:18 — REGNUM Малые спутники группировки Starlink, принадлежащие американской компании SpaceX, помешали астрономическим наблюдениям за кометой NEOWISE.
REGNUM 25 июля в 08:18
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Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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ЖКХ

Губернатор Кубани предложил наложить мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях

28 июля в администрации Краснодарского края проходит совещание, посвященное водоснабжению края.
Ясно 08:19
Происшествия

Суд Петербурга арестовал мужчину, расчленившего свою жену

REGNUM 08:44
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Транспорт

Поезд из Симферополя в Ростов начнет ходить с 11 августа

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Наука

Череп предка американских крокодилов был обнаружен в Африке

Палеонтологи обнаружили и описали череп древней рептилии Crocodylus checchiai, жившей в Африке примерно 7 000 000 лет назад и являвшейся предком американских крокодилов.
Discover24 04:53
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Общество

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
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Здоровье

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Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

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Армия и оружие

Афганские террористы обещают прекратить огонь ради Курбан-байрама

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Технологии

Microsoft признала критическую ошибку Windows

Microsoft пообещала исправить критическую ошибку безопасности новых версий Windows.
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Армия и оружие

Мы не купим ни одного Су-57 у России: Индия окончательно отказалась покупать российские истребители

Avia.pro 25 июля в 18:35
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Общество

Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса

Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Происшествия

В московском метро начали проводить масочные рейды

В московском метро начали проводить масочные рейды.
Мослента 07:14
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Футбол

«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля

Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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Происшествия

В Подмосковье задержан брат подозреваемого в подготовке теракта

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали брата мужчины, который готовил теракт в столице, сообщается на сайте ФСБ России.
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МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
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Лукашенко приказал не нянчиться с обижающими силовиков белорусами

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