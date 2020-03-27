Коронавирус

РБКРБКМТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы. Он попросил пользователей воздержаться от пересылки веселого, но объемного контента.
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МТС призвал пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» контента

Коммерсантъ13:13

Президент МТС обратился с открытым письмом к абонентам

BFM.ru14:21

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

РБК17:25

Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

Lenta.ru19:26

Глава МТС призвал не пересылать «тяжёлые» видео в мессенджерах

Rambler News Service12:40

МТС призвала клиентов ответственно подойти к пересылке контента в условиях эпидемии

Эхо Москвы21:06

Президент МТС призвал абонентов к осознанному потреблению интернет-трафика

Ореанда-Новости16:20
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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Культура

Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости 15:04
Футбол

Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
ProstoProSport 13:17
Футбол

Доннарумма: «Больше всего боялся Роналду»

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал о преданности клубу.
Sport.ru 18:43
Технологии

Сбербанк открыл бесплатный доступ к своей виртуальной школе

При сотрудничестве с издательством SmartReading Корпоративный университет Сбербанка предоставляет доступ к 450 самым популярным книгам в кратком содержании.
Newstracker.ru 09:53
Происшествия

Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.
REGNUM 04:02
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Общество

Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Радио Зенит 05:14
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Происшествия

В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом

Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
REGNUM 05:02
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 18:31
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости вчера в 15:31
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания вчера в 05:28
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Политика

Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными.
Газета.Ru 20:37
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru 17:07
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 15:32
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