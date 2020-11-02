Основной «жертвой» стали системы БМ-21 «Град» - из 44 официально находящихся на вооружении страны установок залпового огня, азербайджанские военные уничтожили не менее 35, что очень серьёзно затрудняет проведение контратак.
"МК" выяснил у экспертов, как сильно эти потери могут сказаться на обороноспособности Армии обороны Арцаха: Рустем Клупов, Герой России, ветеран разведки: - С одной стороны, потеря командира сегодня не ведет к катастрофическим последствиям.
Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Москва, 2 ноября 2020, 10:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритеты работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского Собрания народных представителей КНР на ближайшие два года, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
Исполнительница будет определена по результатам открытого Всероссийского конкурса Компания «Роскосмос» совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White снимет первый в истории художественный фильм в открытом космосе.