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ТАСС
ТАСС

МТС продает NVision АФК «Система» за 401 млн рублей

МТС продает АФК "Система" системного интегратора NVision за 401 млн рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.В источнике
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РБК

МТС продала актив «Системе» в 30 раз дешевле приобретения

РБК13:50
Forbes

МТС продаст АФК «Система» Евтушенкова IT-компанию «Энвижн Груп»

Forbes13:12
Банки.ру

Компания «МТС» продает «Энвижн Груп»

Банки.ру12:46
Интерфакс

МТС продаст АФК «Система» системного интегратора NVision Group

Интерфакс12:26
Rambler News Service

МТС продает АФК «Система» системного интегратора NVision

Rambler News Service11:41
ТАСС

МТС продает NVision АФК «Система» за 401 млн рублей

ТАСС11:13
Finam.Ru

МТС продает «Энвижн Груп» за 401 млн рублей

Finam.Ru11:06

Азербайджанская армия уничтожила до 75% РСЗО Нагорного Карабаха

Основной «жертвой» стали системы БМ-21 «Град» - из 44 официально находящихся на вооружении страны установок залпового огня, азербайджанские военные уничтожили не менее 35, что очень серьёзно затрудняет проведение контратак.
Avia.pro16:21

Эксперты оценили последствия гибели замминистра обороны Арцаха

"МК" выяснил у экспертов, как сильно эти потери могут сказаться на обороноспособности Армии обороны Арцаха: Рустем Клупов, Герой России, ветеран разведки: - С одной стороны, потеря командира сегодня не ведет к катастрофическим последствиям.
Московский Комсомолец12:41

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Интерфакс17:32

Володин назвал «цифровые» приоритеты взаимодействия России и Китая

Москва, 2 ноября 2020, 10:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритеты работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского Собрания народных представителей КНР на ближайшие два года, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM02:30

Берлинская пивная внесла Меркель в черный список из-за введения карантина

Берлинская пивная Standige Vertretung внесла нескольких политиков, в том числе и канцлера Ангелу Меркель, в черный список после введения в Германии карантина из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъвчера в 20:33

Россиянка сыграет главную роль в первом снятом в космосе художественном фильме

Исполнительница будет определена по результатам открытого Всероссийского конкурса Компания «Роскосмос» совместно с Первым каналом и студией Yellow, Black and White снимет первый в истории художественный фильм в открытом космосе.
Центральная Служба Новостей12:30