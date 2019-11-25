Экономика
Российская газетаМТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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Задержавший Голунова экс-полицейский возглавил винный департамент
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Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал Мутный Материк в Республике Коми — за него проголосовали 28 тыс. человек.
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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Алиханов ответил Лукашенко на слова о «своей» Калининградской области
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Общество
Опубликована новая партия документов о китайских лагерях для мусульман
В руки журналистов попали новые документы, в которых раскрывается деятельность лагерей для мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.