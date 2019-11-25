с чего всё началось

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.

Экономика Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Экономика «Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Спорт Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.

Экономика «НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".

Политика Медведев уволил главу Российского экологического оператора Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

Наука Наука опровергла: 6 мифов о здоровье, в которые мы верим В этом году были опубликованы результаты мета-исследования, авторы которого изучили результаты экспериментов, оценивающих состояние здоровья более полумиллиона людей в течение нескольких десятилетий — и они с уверенностью говорят, вакцинация никак не влияет на риск развития аутизма.

Общество Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине» Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Шоу-бизнес Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Денис Шальных решил избавиться от части своих татуировок.

Общество В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Здоровье Врач рассказал о диете со 100%-й эффективностью Доктор Джоэл Фурман утверждает, что при соблюдении такой диеты можно похудеть на 7 кг в первый месяц и на 4,5 кг в последующие.