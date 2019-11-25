Экономика
Российская газетаМТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.
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Компания МТС подписала соглашение с OOO Telco Solutions and Investments о продаже 100% доли телекоммуникационного бизнеса на Украине, сообщается на сайте МТС.Life.ru02:26
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