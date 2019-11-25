с чего всё началось

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.

Здоровье Врачи не рекомендуют злоупотреблять мандаринами По словам врача-диетолога Тамары Прунцевой, традиция есть мандарины на новогодние праздники является полезной в том случае, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Футбол В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Происшествия МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.

Единоборства Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».