Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Общество
Воду в реке Дон выдуло в Ростове
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Здоровье
В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Гаджеты
Huawei представила ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14
Помимо самого мощного планшета на Android, компания Huawei представила два новых ноутбука MateBook D 15 и MateBook D 14.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Наука
Тепловизор помог выявить ревматоидный артрит
Исследователи с Мальты и из Великобритании показали, что у пациентов с ревматоидным артритом (РА) оказывается значительно повышена температура ладоней и пальцев.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.