с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Экономика Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Общество Росконтроль проверил краковскую колбасу Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.

Наука Тепловизор помог выявить ревматоидный артрит Исследователи с Мальты и из Великобритании показали, что у пациентов с ревматоидным артритом (РА) оказывается значительно повышена температура ладоней и пальцев.

Общество Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.