Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъ01:07

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МТС представила новую стратегию на 2020–2022 годы

РБК07:51

Продажа украинской «дочки» нейтральна для акций МТС

ПРАЙМ05:06

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49
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Общество

Воду в реке Дон выдуло в Ростове

Rostov gazeta 23 ноября в 07:50
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру вчера в 02:22
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

BFM.ru 05:06
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
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Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 06:28
Здоровье

В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
REGNUM 06:08
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Общество

Росконтроль проверил краковскую колбасу

Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
ФАН 00:47
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Гаджеты

Huawei представила ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14

Помимо самого мощного планшета на Android, компания Huawei представила два новых ноутбука MateBook D 15 и MateBook D 14.
Игромания.ру 07:58
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Известия 07:16
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Политика

Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Мойка78 вчера в 22:14
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Известия 07:01
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов.
Газета.Ru 06:37
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Общество

Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве

Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Известия 07:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Политика

Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Наука

Тепловизор помог выявить ревматоидный артрит

Исследователи с Мальты и из Великобритании показали, что у пациентов с ревматоидным артритом (РА) оказывается значительно повышена температура ладоней и пальцев.
Индикатор 05:00
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru 07:08
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
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