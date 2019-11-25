с чего всё началось

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City В салоне новый City предлагает больше места, более удобные сиденья и больше высококлассных функций, включая обновленный 8-дюймовый сенсорный дисплей аудиосистемы с поддержкой Apple CarPlay и Siri Voice Control, мультиинформационный дисплей (MID) с подсветкой, автоматический кондиционер, многофункциональный руль, а также возможность подключения Bluetooth.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Политика Медведев принял в Москве премьера Финляндии В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.

Технологии Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.

Политика Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).