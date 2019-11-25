Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
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