Экономика
Российская газетаМТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Происшествия
Ребенок упал с девятого этажа на козырек магазина и выжил
В московской районе Марьино пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже 14-этажного дома на Подольской улице.
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» и прервала серию из трех поражений
«Астон Вилла» прервала трехматчевую серию поражений. С 14 очками она занимает 15-е место в турнирной таблице.
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Футбол
Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребёнка и ответила критикам
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экономика
Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Происшествия
В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Общество
Польская студентка записала видео с оскорблениями в адрес украинки
Студентку Варминско-Мазурского университета в польском городе Ольштын отстранили от учебы после того, как она записала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в одном поезде, сообщает издание Wprost.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.