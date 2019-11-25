с чего всё началось

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.

Политика Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.

Общество Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.

Политика Жириновский предлагает расширить пределы самообороны Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Происшествия СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Происшествия Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.