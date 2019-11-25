Экономика
Российская газетаМТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом говорится в заявлении оператора.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Политика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Музыка
Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана
Исполнитель из Казахстана Ержан Максим занял второе место на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря
Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Общество
Медики: Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.
Происшествия
Избивавший восьмилетнюю ученицу репетитор получил четыре года условно
Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно репетитора Мгера Махсудяна, избивавшего свою восьмилетнюю ученицу.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
В начале января Путин запустит «Турецкий поток»
Общество
Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна
В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Транспорт
Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика