Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы
В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Общество
Илон Маск: Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Электропикап Cybertruck заказали 146 тыс. человек.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Экономика
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Религия
Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена
По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Политика
Путин посетит Китай в 2020 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы Владимира Путина посетить Китай в будущем году.