с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

Происшествия Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Игры В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Экономика Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.

Религия Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.

Технологии Создатель Интернета призвал сделать его безопасным Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.

Футбол В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.