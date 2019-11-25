Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
Компания МТС подписала соглашение с OOO Telco Solutions and Investments о продаже 100% доли телекоммуникационного бизнеса на Украине, сообщается на сайте МТС
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В операционной системе Android найдена уязвимость, с помощью которой хакеры могли получить доступ к смартфону.
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