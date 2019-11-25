Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Хоккей
«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России
Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
Экономика
Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России
Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.
Армия и оружие
Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году
По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Наука
Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину
Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Шоу-бизнес
Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Шоу-бизнес
Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах
Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Футбол
Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Наука
Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Хоккей
Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Экономика
Строительство Восточного выезда в Уфе начнется уже 20 января
Завершить строительство Восточного выезда планируется в 2023 году. Он объединит федеральные трассы М5 и М7.
Общество
Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck
В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
Экономика
Спрос на дешевые телефоны уехал из страны
Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.
Общество
Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»
Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.