с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.

Футбол Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.

Хоккей Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой» Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.

Общество Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.

Экономика Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.

Общество Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь» Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.