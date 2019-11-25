Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъ01:07

Подробнее о событии

МТС покидает украинский рынок

Ведомости16:38

Что означает продажа украинского бизнеса МТС для инвестора

РБК04:58

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Происшествия

Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье

REGNUM 19:04
Хоккей

«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Нева Спорт 12:05
Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Faktom 04:44
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК 08:49
Экономика

Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.
RT на русском 11:23
Армия и оружие

Минобороны России получит первый Ту-160М в 2021 году

По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова, министерство обороны РФ получит первый глубоко модернизированный стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 М получит уже в 2021 году.
Военное дело 05:00
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Армия и оружие

В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
РИА Новости 22:06
Наука

Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину

Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
News.ru 20:56
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Шоу-бизнес

Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре

Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Мойка78 вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах

Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Футбол

Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
МК-Спорт 03:38
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Naked Science 05:20
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
ProstoProSport 22:25
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Экономика

Строительство Восточного выезда в Уфе начнется уже 20 января

Завершить строительство Восточного выезда планируется в 2023 году. Он объединит федеральные трассы М5 и М7.
ГТРК Башкортостан 05:40
Общество

Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck

В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
3DNews 07:33
Экономика

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.
Коммерсантъ 17:43
Общество

Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»

Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
ТАСС 22:10
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Космос

Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне

Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
News.ru 02:19
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известия 20:11
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное