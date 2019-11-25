Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъ01:07

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МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Интерфакс01:06

МТС продаст свое подразделение на Украине

Телеканал 360°01:22

МТС продает бизнес на Украине

Коммерсантъ01:07

Продажа украинской «дочки» нейтральна для акций МТС

ПРАЙМ05:06

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

ТАСС00:56

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

RT на русском00:49

МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн

РБК00:44
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