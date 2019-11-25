Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Политика
Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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В Нижегородской области школьники массово отравились газом
По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
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Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии
Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.
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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
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Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно
Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
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Выявлено, какая группа крови наиболее подвержена раку
Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
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Определен населенный пункт России с самым смешным названием
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В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Космос
Первым пилотом нового космического корабля «Орел» станет робот «Артем»
Антропоморфный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем".
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Политика
Украинцы возмутились непрофессионализмом Рады
Украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
На местных выборах в Гонконге победила оппозиция
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах лечения антибиотиками
Специалисты добавили, что если люди не будет соблюдать нормы приема антибиотиков, то в ближайшие 10-15 лет может появится инфекция, устойчивая к данному виду лекарств.