с чего всё началось

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Спорт В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА «В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Общество Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.

Наука Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.

Культура В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2» Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.