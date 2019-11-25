Экономика
ИнтерфаксМТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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с чего всё началось
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании.Коммерсантъ01:07
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Спорт
В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА
«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Кино
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Гаджеты
Названы способы использования устаревших смартфонов
Культура
В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2»
Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.
Общество
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Шоу-бизнес
Назад в будущее: Кети Топурия, Анна Седокова, Ирина Нельсон и другие артисты встретили Новый 2020 год
В концерте приняли участие Анна Седокова, Бьянка, группа A'Studio, Диана Арбенина, группа Artik&Asti, Елена Темникова, Ирина Дубцова (кстати, в том же наряде, что и вчера на «Золотом граммофоне»), Ирина Нельсон, Митя Фомин, Анна Семенович, Ольга Серябкина, Звонкий, Юлианна Караулова, группа «Фабрика» и многие другие.
Космос
Полярные воронки образовались вблизи полюсов Земли: NASA готовит миссию по их изучению
Кино
Россияне оценили фантастический фильм «Аванпост»
Премьера фантастического фильма «Аванпост» режиссера Егора Баранова состоялась в России.
Армия и оружие
Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Общество
Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева
Политика
Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным
Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Футбол
Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом
Здоровье
Врач рассказал, как пережить резкие перепады атмосферного давления
Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о том, что не стоит забывать в периоды резкой смены давления, сообщает ТК «Москва 24».
Здоровье
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».